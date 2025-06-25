Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

ЛДПР объявила об исключении из партии главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.





Это решение было принято абсолютным большинством голосов на заседании Высшего совета. Затем фракция ЛДПР в Госдуме также исключила Нилова из своего состава.





Нилов останется в Госдуме в качестве беспартийного и внефракционного депутата. Он был членом партии с 1997 года.





Ранее Нилов обвинил руководство ЛДПР в том, что оно несправедливо лишило партбилетов некоторых его соратников.