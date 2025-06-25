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Ярослава Нилова исключили из ЛДПР
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Такое решение приняли члены Высшего совета и фракции либерал-демократов в Госдуме undefined
Новости

Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

Такое решение приняли члены Высшего совета и фракции либерал-демократов в Госдуме

ЛДПР объявила об исключении из партии главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.


Это решение было принято абсолютным большинством голосов на заседании Высшего совета. Затем фракция ЛДПР в Госдуме также исключила Нилова из своего состава. 


Нилов останется в Госдуме в качестве беспартийного и внефракционного депутата. Он был членом партии с 1997 года.


Ранее Нилов обвинил руководство ЛДПР в том, что оно несправедливо лишило партбилетов некоторых его соратников. 

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#госдума #лдпр #ярослав нилов
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