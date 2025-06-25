Слуцкий прокомментировал исключение Нилова из ЛДПР

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что в его адрес поступили обращения от депутатов, членов партии и региональных отделений с предложением исключить Ярослава Нилова из партии.





«Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах. Такие принципы оставил партии великий Жириновский», — сказал Слуцкий.

Глава ЛДПР подчеркнул, что согласен с решением исключить Нилова из партии. Оно было принято абсолютным большинством голосов в высшем совете, добавил политик. Фракция также проголосовала за исключение Ярослава Нилова из своего состава.





Ранее Нилов обвинил руководство партии в том, что оно несправедливо лишило партбилетов некоторых его соратников. По его мнению, либерал-демократы «репрессируют» несогласных с генеральной линией.





Близкий к Нилову человек поделился с Daily Storm, что одной из наиболее вероятных причин скандала стал конфликт поколений. После смены лидера партии в ЛДПР хлынул поток новичков, однако некоторые, в том числе Нилов, были им не особо рады.