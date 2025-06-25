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В Ленобласти рассказали, как гаишники спасали медведя, который бился на трассе о заградительную сетку
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Сотрудники ДПС пять километров с мигалками и сиреной сопровождали животное, чтобы оно нашло лазейку и вернулось в лес Коллаж: Daily Storm
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В Ленобласти рассказали, как гаишники спасали медведя, который бился на трассе о заградительную сетку

Сотрудники ДПС пять километров с мигалками и сиреной сопровождали животное, чтобы оно нашло лазейку и вернулось в лес

Коллаж: Daily Storm

В Ленобласти раскрыли детали спасения медведя, который выбрался на трассу и в панике бился о заградительную сетку. Гаишники с мигалками и сиреной сопроводили испуганное животное. 


В Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти считают, что полиция позаботилась о животном по зову сердца, а не ради наград.


«Как минимум один из членов экипажа ДПС — охотник, и довольно давно. В общем и целом забота о животных, попавших в беду, это естественная реакция настоящего охотника. И главная награда тут — вовсе не похвала или благодарность», — заявили Daily Storm в комитете.


Там добавили, что инспекторы ГАИ сопроводили медведя до разрыва ограждения. В Telegram-канале комитета также выразили благодарность полицейским «за спецсопровождение «их клиента».


История со словившим паническую атаку медведем случилась поздним вечером 23 июня. На счастье животного, его заметил наряд отдельного батальона ДПС №2 Госавтоинспекции, на служебном автомобиле патрулировавший трассу «Кола» в Лодейнопольском районе.


Чтобы избежать непредсказуемой реакции медведя на проезжавшие машины, гаишники включили световые и звуковые спецсигналы. Это позволяло одновременно отпугивать медведя и предупреждать водителей.


Таким образом животное пришлось сопровождать около пяти километров. В районе поселка Заостровье в заградительной сетке нашелся спасительный разрыв, и медведь благополучно скрылся в лесу. Сейчас хищнику ничего не угрожает.

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#полиция #животные #медведь #ленобласть #спасение #трасса
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