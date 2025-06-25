В Шереметьево объяснили, почему не остановили неадеквата, бросившего ребенка, до трагедии

В Шереметьево 23 июня не обратили внимания на мужчину, который после этого с силой бросил на пол двухлетнего ребенка. Как сообщили Daily Storm в пресс-службе аэропорта, пассажиры по прилету не проходят досмотр и не взаимодействуют с охраной, поэтому поведение мужчины никто не зафиксировал.





«Прибывающие пассажиры не проходят в аэропорту прибытия процедуры досмотра. Соответственно, контакта задержанного пассажира с работниками подразделения транспортной безопасности, в ходе которого могли быть потенциально выявлены особенности его поведения, не было», — пояснили в пресс-службе.





В Шереметьево также напомнили, что за порядок в общественных местах отвечает полиция, а транспортная безопасность занимается защитой инфраструктуры и транспорта.





«Администрация аэропорта Шереметьево в постоянном режиме обращает внимание на необходимость полного контроля и присмотра со стороны родителей / сопровождающих лиц за малолетними детьми на территории аэропорта как объекта транспортной инфраструктуры повышенного риска», — добавили в пресс-службе.





Ранее сообщалось, что мужчина подошел к незнакомому ребенку, взял его на руки и с силой бросил на пол. Мальчик потерял сознание и впал в кому. Нападавшим оказался 31-летний гражданин Белоруссии Владимир Витиков. Он возвращался домой из Египта с пересадкой в Москве. Во время допроса мужчина заявил, что перед вылетом употреблял алкоголь и наркотики.





Товарищ Витикова рассказал Daily Storm, что ранее тот не проявлял агрессии, жил с женой и воспитывал ребенка. По словам собеседника, если мальчик умрет, Витикову в Белоруссии может грозить смертная казнь.