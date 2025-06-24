Охотник и строитель АЭС в Египте. Что известно о белорусе, который швырнул об пол малыша в Шереметьево

Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, который швырнул на пол двухлетнего мальчика, вероятно, потерял рассудок после употребления запрещенных веществ. Об этом заявил Daily Storm товарищ мужчины. По словам Антона (имя изменено), Витиков никогда не был агрессивным, работал на стройке в России и Египте, увлекался охотой и воспитывал с женой ребенка. Сейчас же родные Владимира боятся, что если пострадавший малыш умрет, а мужчину экстрадируют на родину — его могут даже расстрелять. При медицинском освидетельствовании было установлено, что Витков в момент нападения находился в состоянии наркотического опьянения.





«Я с Владимиром давно знаком. Вместе ездили с ним работать на стройку вахтовым методом. Делали всякие фасады. Он хороший строитель, рукастый. Были мы с ним в Москве, Питере, Сочи, и ничего странного в его поведении никогда не замечал. Это обычный парень. При мне никогда не употреблял ничего запрещенного. А на этом ролике из Шереметьево видно, что он под веществами, поэтому ведет себя неадекватно. Он мог выпить, как и все, но не бухал. И не был агрессивным в нетрезвом виде», — сообщил Daily Storm Антон (имя изменено).





По его словам, пару месяцев назад Владимир устроился на работу в Египет — строить атомную станцию. «Платят хорошо, но и требования высокие. Его там ценили, назначили бригадиром. Но там постоянно проверки, нужно дуть в трубку перед работой. Видимо, он там что-то выпил или покурил — и его из-за этого отправили домой. В аэропорту он был, поскольку возвращался из Египта с работы», — пояснил собеседник.





«В школе учился он средне. Не двоечник, но и не отличник. В армии не служил, но обращаться с оружием умеет. Знаю, что любил охоту и рыбалку в свободное время», — добавил он.





У Владимира есть жена и маленький ребенок, семья живет в Гомельской области, рассказал его товарищ. Супруга Владимира увидела новости и шокирована, как и все его знакомые и родственники, заметил Антон.





«Понимаем, что он одним поступком перечеркнул себе всю жизнь. Да и ребенка этого пострадавшего тоже очень жаль. Я бы, будь там, за такое Владимира задушил бы собственными руками! Если его экстрадируют в Беларусь — возможно, ему грозит даже смертная казнь, если мальчик умрет», — сказал он.





Еще один собеседник Daily Storm, знакомый с Владимиром с детства, также сообщил, что тот никогда не был хулиганом. «Насколько я знаю, Владимир всегда был адекватным, позитивным человеком. Но мы давно не виделись уже. И сейчас от этих новостей про него все знакомые в шоке», — признался он.





Инцидент в Шереметьево произошел 23 июня. 31-летний белорус прибыл из Каира и в зоне выдачи багажа внезапно подошел к афганской семье, которая прилетела из Кабула. Мужчина схватил малыша и бросил головой в пол. Причин для агрессии, по словам очевидцев, у белоруса не было.





Витков был задержан. Ребенка экстренно госпитализировали в центр Рошаля. Врачи диагностировали у мальчика перелом позвоночника и свода черепа. Ребенок находится в коме. Состояние — стабильное, но тяжелое, заявили в центре Рошаля. Ребенку планируют провести МРТ, чтобы оценить степень повреждения мозга.





Семья мальчика, на которого в Шереметьево напал белорус, прилетела из Ирана — они бежали от обстрелов через Афганистан, передает RT. Мать ребенка Хаджизада Сахар cообщила, что у всей семьи российские паспорта и есть жилье в Москве. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова также рассказала, что в семье есть еще один ребенок, а женщина снова беременна.