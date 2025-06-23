Мать-призрак: в Воронеже ищут женщину, которой «в помощь» прислали флажки вместо денег

История о странной посылке с флажками и футболкой с надписью «Своих не бросаем» семье погибшего бойца разлетелась по Сети. Уже четыре дня в пабликах и Telegram-каналах публикуют фотографии «подарков», которые якобы пришли матери участника СВО из Воронежской области.





По сообщениям региональных СМИ, речь идет о семье Дегтеревых, чей сын погиб в апреле 2024 года. Спустя год, по их словам, военкомат прислал родственникам посылку — вместо реальной поддержки. Материальную помощь, как указано в публикациях, пообещали, но через год.





В правительстве Воронежской области об этой истории знают. Однако установить личность женщины пока не удалось.





«Эти сообщения сейчас распространяются массово по пабликам, и мы никак не можем связаться с мамой бойца. Обращались через СМИ, пытаемся ввести обратную связь, установить ее личность и выяснить, правдива ли эта история, есть ли такой человек, потому что впервые слышим о том, что кто-то какие-то посылки рассылает, да и откуда они у военкомата», — сообщили Daily Storm в пресс-службе губернатора региона.





По словам представителей власти, они уже несколько дней пытаются найти женщину. Пока безрезультатно.





«Мы пытаемся разобраться с четверга, но пока не можем. Мы продолжаем работу, ищем по разным каналам. Первое заключение наше, что это фейк, но будем разбираться дальше», — добавили в пресс-службе.





В местном отделении ФЗО (Фонда защиты Отечества) также заявили, что в их базе данных такой семьи нет.





«Мы не помним такой истории у себя, но если она [мать] к нам обратится, то, конечно, ее здесь поддержат. Проведут психологическую консультацию, юриста ей предоставят. Финансовой помощи у нас нет. Мы таким никогда не занимались. Но помочь с оформлением документов, проследить, что ей необходимо, чтобы добиться матпомощи, можем», — отметили в ведомстве.





Сама героиня истории — если она действительно существует — пока не вышла на связь.