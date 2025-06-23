«Была надежда найти хоть что-то, а он и стены добил»: интервью с хозяином дома из Курской области, в котором ради рэп-клипа взорвали гранату

— Помните, как произошло вторжение ВСУ? Как проходила эвакуация?





— После атаки 6 августа мы собрали вещи на три дня, забрали ценности и документы. Все упаковали по сумкам и загрузили в машину. До 9-го числа не уезжали из дома.

В час ночи полетели беспилотники, насчитал 12 штук. Всех разбудил. Мы спустили в подвал матрасы, одеяла. Посидели там несколько минут, и я сказал: «Давайте уезжать куда-нибудь из района. Подождем и вернемся назад».





Ввосьмером — я, жена, дети и теща — захватили вещи, сели в легковую машину и уехали в Курск. Там остановились у знакомой. Думали, что на время, просто переждать три-четыре дня и вернуться назад, как тогда говорили все люди. Это потом уже счет пошел на недели и месяцы.





У меня в Крупцах осталась вторая машина, поэтому сразу после эвакуации я на попутках отправился обратно. С 10 по 12 августа ночевал в райцентре у родителей. Из слободы Белой ездил к себе в село, занимался хозяйством.





В последний день услышал, что в соседнем селе идут бои. Тогда я сразу отвязал своих коров и быков и уехал из приграничья. Больше дома не появлялся.





— Долго жили у друзей?





— Первые две недели. Потом они выставили жилье на продажу, и нам пришлось съехать в однокомнатную квартиру. Что смогли найти в тот момент, туда и заселились.





— Вам выдали жилищные сертификаты за разрушенное жилье?





— Ничего не выдали. Мы сразу же, с августа, начали подавать документы. По всем инстанциям ходим, уже все пороги им обили.





Есть две проблемы. Наше жилье в Крупце зарегистрировано на бабушку, мою тещу. В отличие от нас, у нее нет льгот. А село Камышное, где у нас был тот самый дом в 100 квадратов, также пострадало из-за боев. Однако проблема еще и в том, что официально мы успели оформить только 40 метров.





— С выплатами по другим компенсациям есть проблемы?





— Все возмещают, в том числе и аренду жилья.