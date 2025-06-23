«Была надежда найти хоть что-то, а он и стены добил»: интервью с хозяином дома из Курской области, в котором ради рэп-клипа взорвали гранату

Небо в дыму, люди с автоматами и суровый речитатив на фоне городских развалин. В конце апреля рэпер Александр Невский снял клип на трек «Укроп». Все бы ничего, но он вызвал волну негодования со стороны жителей приграничья. Кадры сделали в селе Крупец Курской области, куда до сих пор не могут вернуться местные. И если одним ролик поднимает боевой дух, то вынужденным переселенцам от него легче не становится. По крайней мере Евгению Ярыгину — многодетному отцу, которому принадлежит тот самый злополучный дом из клипа Невского. Подробнее о своей жизни и семье он рассказал в интервью Daily Storm.
— Евгений, когда вы купили дом?
— Раньше мы жили в селе Камышное Беловского района. Там за материнский капитал приобрели свой первый дом и сделали к нему большую пристройку. Жилая площадь была 100 квадратов, но нашей большой семье все равно не хватало места. У меня пятеро детей: девочки и мальчики, старшему сыну 17 лет. Если бы он женился, то ему или мне с супругой пришлось бы уйти из дома.
Поэтому мы решили на будущее купить еще одно жилье. 17 июля 2024 года приобрели дом в селе Крупец, о котором вы говорите. Успели пожить в нем меньше месяца, а затем область атаковали.
— Помните, как произошло вторжение ВСУ? Как проходила эвакуация?
— После атаки 6 августа мы собрали вещи на три дня, забрали ценности и документы. Все упаковали по сумкам и загрузили в машину. До 9-го числа не уезжали из дома.
В час ночи полетели беспилотники, насчитал 12 штук. Всех разбудил. Мы спустили в подвал матрасы, одеяла. Посидели там несколько минут, и я сказал: «Давайте уезжать куда-нибудь из района. Подождем и вернемся назад».
Ввосьмером — я, жена, дети и теща — захватили вещи, сели в легковую машину и уехали в Курск. Там остановились у знакомой. Думали, что на время, просто переждать три-четыре дня и вернуться назад, как тогда говорили все люди. Это потом уже счет пошел на недели и месяцы.
У меня в Крупцах осталась вторая машина, поэтому сразу после эвакуации я на попутках отправился обратно. С 10 по 12 августа ночевал в райцентре у родителей. Из слободы Белой ездил к себе в село, занимался хозяйством.
В последний день услышал, что в соседнем селе идут бои. Тогда я сразу отвязал своих коров и быков и уехал из приграничья. Больше дома не появлялся.
— Долго жили у друзей?
— Первые две недели. Потом они выставили жилье на продажу, и нам пришлось съехать в однокомнатную квартиру. Что смогли найти в тот момент, туда и заселились.
— Вам выдали жилищные сертификаты за разрушенное жилье?
— Ничего не выдали. Мы сразу же, с августа, начали подавать документы. По всем инстанциям ходим, уже все пороги им обили.
Есть две проблемы. Наше жилье в Крупце зарегистрировано на бабушку, мою тещу. В отличие от нас, у нее нет льгот. А село Камышное, где у нас был тот самый дом в 100 квадратов, также пострадало из-за боев. Однако проблема еще и в том, что официально мы успели оформить только 40 метров.
— С выплатами по другим компенсациям есть проблемы?
— Все возмещают, в том числе и аренду жилья.
— Как вы отреагировали на ролик рэпера, который он снял на фоне вашего дома?
— Клип я посмотрел 19 июня. Увидел, как он танцует рядом с моими палисадником и елкой. Говорю жене: «Блин, смотри, плясун какой-то около нашего дома в Крупцах. А пишут, что в Судже!»
До этого мое жилье попадало в кадр на нескольких видео [от людей и в СМИ]. На первом дом еще не разрушен, на втором стояли только стены, а в третьем его уже добивают [во время съемок рэпера]. Издеваются, да и все. Не могу передать вам свои эмоции!
Это 100% мой дом! Эту елочку рядом с палисадником я все боялся скосить, когда убирал траву. Помню, она была еще маленькая. Щебень, песок, шифер! Это наше!
У меня была надежда поехать туда, найти что-то. Может, какой-то ключ [гаечный] уцелел или что-то еще, а он решил и стены добить. Эти блогеры помочь не могут, только смеются и издеваются над людьми, над чужим горем. Нам нельзя съездить и посмотреть, а им — можно.
Что ему сделать? Пусть пляшет. <...> Не знаю, буду ли писать заявление на этого парня. Нам уже это до такой степени надоело. Хочется получить сертификат, забыть все и начать новую жизнь.
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Скандальный ролик Александр Невский снял в апреле 2025 года. В анонсе артист утверждал, что кадры для видео он записал в Суджанском районе. Однако благодаря семье Ярыгиных стало известно, что одна из ключевых локаций ролика располагались в другом муниципалитете, с более спокойной оперативной обстановкой.
Клип рэпера начали обсуждать 19 июня, после того как на него обратили внимание Telegram-каналы приграничных районов. Авторы новостей предлагали читателям представить чувства хозяев разрушенного дома, на фоне которого исполнитель зачитал свои строки.
На видео отреагировали в правительстве Курской области. Ролик направили «в соответствующие структуры» для публичной оценки, писали СМИ со ссылкой на врио министра информации и общественных коммуникаций региона.
Инцидент с Невским — это вторая резонансная история, связанная с музыкантом и приграничьем Курской области. В марте 2025 года рэпер и блогер Аким Апачев оставил в Судже несколько граффити, в том числе и матерных.
Врио губернатора региона назвал этот поступок «пиаром на крови» и пригрозил наказанием. В итоге Апачева оштрафовали на 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство и на две тысячи за въезд в Суджу вопреки запрету властей региона.