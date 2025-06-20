На ПМЭФ ближайший соратник Пашиняна проигнорировал вопрос о конфликте лидера Армении с церковью

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян отказался комментировать конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Корреспондент Daily Storm решил узнать у чиновника его личное мнение о задержании Самвела Карапетяна и ситуации в целом, а также возможные пути решения проблемы.





«Сама постановка ваших вопросов немного деформирована. Соответственно, комментировать вопросы, как вы их формулируете, я не смогу. Потому что что первый, что второй вопросы не имеют того фундамента, как вы его преподносите», — ответил Григорян.





Предложение изложить свою точку зрения представитель армянского правительства тоже отклонил, потому что «это будет очень долго».





Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении запретить ААЦ в стране, а также потребовал уйти в отставку католикоса всех армян Гарегина II. В поддержку церкви выступил миллиардер Самвел Карапетян. После этого в его доме прошли обыски, а самого бизнесмена арестовали.