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Вакцина от ВИЧ почти готова — но пустят ли ее в Россию?
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Американская вакцина от ВИЧ показывает эффективность до 100%, но Минздрав может не одобрить ее из-за опасений и бюрократии Коллаж: Daily Storm
Общество

Вакцина от ВИЧ почти готова — но пустят ли ее в Россию?

Американская вакцина от ВИЧ показывает эффективность до 100%, но Минздрав может не одобрить ее из-за опасений и бюрократии

Коллаж: Daily Storm

В США представили первую вакцину от ВИЧ-инфекции с почти стопроцентной эффективностью. Препарат под названием Yeztugo — разработка компании Gilead Sciences. Он создавался 20 лет и прошел два этапа клинических испытаний с участием семи тысяч человек. По заявлениям разработчиков, эффективность вакцины достигает 99-100%, при этом она гораздо удобнее по применению: достаточно одного укола на полгода, чтобы значительно снизить риск заражения. Выход на американский рынок ожидается в начале 2026 года.


По мнению руководителя научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Роспотребнадзора Вадима Покровского, препарат действительно работает и уже показал хорошие результаты.


«Это не совсем новая вакцина, а препарат, который раньше использовался как лечебный, но впоследствии показал, что также может защищать людей, неинфицированных ВИЧ. И уровень этой защиты очень высокий. Достаточно одной инъекции, чтобы потом полгода риск заражения был очень низким. Он испытывался на женщинах и девушках в Африке, на гомосексуальных мужчинах из других стран», — объяснил врач.


Покровский уверен, что лекарство нужно распространять в России, но сомневается, что Минздрав даст зеленый свет на его официальную продажу.


«Возможно, стоило бы [его закупать в Россию из США], но есть ряд моментов. Ведомство боится, что наши граждане после его приема пустятся во все тяжкие. А препарат защищает только от ВИЧ, но не от гонореи, сифилиса и других болезней, передающихся половым путем. Поэтому пока, скорее всего, он будет продаваться у нас в аптеках неофициально, только в качестве БАДов», — отметил эксперт.


Он привел в пример опыт Великобритании, где препарат сначала распространялся через частные руки, а спустя несколько лет государство само одобрило его и даже включило в систему пропаганды профилактики.


Кроме моральных и идеологических причин, существуют и более практические препятствия. Все будет зависеть от позиции производителя, ценовой политики и интереса компании к российскому рынку.


В России, по словам Покровского, тоже ведутся разработки подобных препаратов. Однако они требуют дорогостоящих клинических испытаний, на которые не у всех производителей хватит ресурсов — особенно без господдержки.


«И непонятно, потянут ли наши компании эти процедуры и будет ли поддержка со стороны государства», — заключил врач.


Официальных решений пока нет, но тема может стать предметом обсуждения в ближайшие месяцы — особенно на фоне успеха Yeztugo за рубежом.

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