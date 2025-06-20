Вакцина от ВИЧ почти готова — но пустят ли ее в Россию?

В США представили первую вакцину от ВИЧ-инфекции с почти стопроцентной эффективностью. Препарат под названием Yeztugo — разработка компании Gilead Sciences. Он создавался 20 лет и прошел два этапа клинических испытаний с участием семи тысяч человек. По заявлениям разработчиков, эффективность вакцины достигает 99-100%, при этом она гораздо удобнее по применению: достаточно одного укола на полгода, чтобы значительно снизить риск заражения. Выход на американский рынок ожидается в начале 2026 года.





По мнению руководителя научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Роспотребнадзора Вадима Покровского, препарат действительно работает и уже показал хорошие результаты.





«Это не совсем новая вакцина, а препарат, который раньше использовался как лечебный, но впоследствии показал, что также может защищать людей, неинфицированных ВИЧ. И уровень этой защиты очень высокий. Достаточно одной инъекции, чтобы потом полгода риск заражения был очень низким. Он испытывался на женщинах и девушках в Африке, на гомосексуальных мужчинах из других стран», — объяснил врач.





Покровский уверен, что лекарство нужно распространять в России, но сомневается, что Минздрав даст зеленый свет на его официальную продажу.





«Возможно, стоило бы [его закупать в Россию из США], но есть ряд моментов. Ведомство боится, что наши граждане после его приема пустятся во все тяжкие. А препарат защищает только от ВИЧ, но не от гонореи, сифилиса и других болезней, передающихся половым путем. Поэтому пока, скорее всего, он будет продаваться у нас в аптеках неофициально, только в качестве БАДов», — отметил эксперт.





Он привел в пример опыт Великобритании, где препарат сначала распространялся через частные руки, а спустя несколько лет государство само одобрило его и даже включило в систему пропаганды профилактики.





Кроме моральных и идеологических причин, существуют и более практические препятствия. Все будет зависеть от позиции производителя, ценовой политики и интереса компании к российскому рынку.





В России, по словам Покровского, тоже ведутся разработки подобных препаратов. Однако они требуют дорогостоящих клинических испытаний, на которые не у всех производителей хватит ресурсов — особенно без господдержки.





«И непонятно, потянут ли наши компании эти процедуры и будет ли поддержка со стороны государства», — заключил врач.





Официальных решений пока нет, но тема может стать предметом обсуждения в ближайшие месяцы — особенно на фоне успеха Yeztugo за рубежом.