В Минпросвещения РФ раскрыли тонкости новых языковых тестов для детей мигрантов

С начала апреля поступить в российскую школу ребенку-иностранцу стало не так просто — теперь для этого нужно сдать языковой тест. За первые полтора месяца приняли лишь 4% заявителей. Как это работает на практике, сколько попыток дается и что делать, если не получилось, — объясняют специалисты горячей линии Министерства просвещения.





Первые промежуточные итоги этого новшества подвели уже в мае. К 22-му числу было подано 2868 пакетов документов, и только 4% заявителей приняли в школы, писал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Рособрнадзоре объясняли большое количество отказов отсутствием свободных мест в школах и ошибками у иностранцев при подаче документов.





Сколько попыток дается на сдачу теста?





В ведомстве рассказали, что общее количество проверок на знание языка не ограничено. Однако за день поступающий может протестировать свои навыки владения русским языком только единожды.





«Если ребенок не сдал тест, то повторно может пройти его только через три месяца. Так каждый раз. Но он должен не просто ждать [это время], а изучать программы дополнительного образования по русскому языку. <...> В зависимости от субъекта там будет платный или бесплатный курс. Родитель сам решает: пойдет ребенок туда, сами его будут каким-то образом обучать или наймут репетитора», — поделился собеседник.





Зачислят ли поступающего в школу, если он сдал тест в учебном году?





Ответ специалиста на этот вопрос неоднозначный. Решение о приеме ребенка уже во время учебного процесса остается за образовательным учреждением. Родители могут попытаться найти ответ на этот вопрос в локальных документах учебного заведения или посоветоваться с администрацией школы, рекомендуют в Минпросвещения.





Поступающий провалил несколько попыток и пропустил целый год обучения. В какой класс его возьмут?





Если ребенок несколько раз проваливал тест и пропустил целый учебный год, зачисление все равно будет идти по изначальному возрасту и плану. Если школьник нигде ранее не учился, то в любом случае его примут в первый класс — даже если ему уже девять или десять лет.





«Однозначно, ребенка уже не посадят в [следующий] класс, потому что он не освоил программу за прошлый. Если ему больше восьми лет, то образовательная организация направит его на комиссию. Там будут рассматривать, почему ребенок не приступил к обучению. <...> По моему опыту, иногда поступают в первый класс и в 10 лет», — ответили в Минпросвещения.





В случае конфликтов между старшим ребенком и более юными соседями по парте родителям иностранца могут только посоветовать перевести школьника на индивидуальную форму обучения. Например, на домашнюю.





Информации о переводе на следующий образовательный курс или обучении экстерном у специалиста Минпросвещения не имеется.





На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы версии тестов для всех 11-х классов. Зачем их подготовили, если все идут в первый класс?





На сайте Федерального института педагогических измерений выложены тесты с вопросами для всех школьных ступеней: от 1-го до 11-го класса. Это не ошибка. В Минпросвещения отмечают: вопросы разрабатываются в зависимости от заявленного уровня образования. Чем старше школьник — тем сложнее тест.





«Смотрите, во многих странах, откуда прибывают к нам граждане, преподается русский язык. Если ребенок приехал в Россию из государства, где он окончил второй класс, то тут он может поступить в третий. Для этого нужно привезти из страны убытия документ об обучении», — объясняют в Минпросвещения.





Для первоклашек вопросы простые: «Сколько тебе лет?» и «Где живешь?» А вот десятиклассникам предложат 15 заданий, в том числе с письменными ответами.





Когда родителям-иностранцам грозит ответственность?





Если ребенок поступил в школу позже, чем в восемь лет, в некоторых регионах семью могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязательств.





«Образовательная организация [после зачисления в школу] может направить на комиссию, которая проходит при администрациях образований или районов. Там будут рассматривать, почему ребенок не приступил [к обучению]: нарушили его права или ему нужна психолого-медико-педагогическая комиссия», — раскрыл тонкости эксперт.





В случае, когда ребенка просто не отдавали на обучение, родителям могут выписать штраф. Однако, как правило, все обходится предупреждением, поделился опытом сотрудник Минпросвещения РФ. Либо в школе могут вовсе с пониманием отнестись к обстоятельствам в семье и не выносить вопрос на рассмотрение комиссии.