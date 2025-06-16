«Беги или умри»: Что заставляет детей бросаться под машины?

В конце мая в Cети стали появляться видео, где дети бросаются под машины. По рассказам родителей, делают подростки это якобы по требованию кураторов новой игры. Сначала им предлагается перейти дорогу в неположенном месте, а потом и вовсе лечь под колеса несущегося автомобиля. Однако глава молодежной службы безопасности Леонид Армер сомневается, что явление носит системный характер.





«Мы за все годы работы не сталкивались с «Беги и умри». Фейк про игру появился в 2017 году, источником его был министр здравоохранения Украины. Они разобрались потом, что у них это тоже был вброс в Харьков. Пост был удален, а шумиха понеслась», — утверждает Леонид Армер.





По его словам, в каникулы дети предоставлены сами себе, а подростки чаще бывают в состоянии алкогольного опьянения.





«Дети уходят из дома летом на весь день, и за ними не следят. Они будут и под машины чаще попадать, и с крыш падать. Это естественно. И нельзя это сводить к тому, что это что-то целенаправленное и злонамеренное», — уточнил эксперт.





Он сравнил новую «игру» с таким явлением, как «собачий кайф», когда с помощью удушения человек достигает удовольствия под действием эндорфина. Кроме того, Армер просит заметить, что тема «бросания под машины» была популярна еще в советские времена. Мальчишки рисковали таким образом жизнью, чтобы доказать, что они «могут».





Но все же Леонид Армер не спешит исключать, что существуют те, кто берет на себя роль Бога и пытается вершить судьбы наивных ребят.





«Есть вероятность, что какой-то персонаж по дурости затеял такую тему. Есть квесты по типу «кто сильнее разрежет палец»: дальше идут задания, сначала мизинец, потом указательный. Понятно, что когда это всплывает, то начинаются крики «синий кит вернулся!». А он вообще к этому не имеет отношения. Здесь мы сталкиваемся с такой цепочкой: где-то рождается легенда, потом находится человек, который воплощает ее в действительность, и она появляется снова», — добавляет он.





Обезопасить ребят даже от таких людей можно, сократив длительность летних каникул. Тогда, скорее всего, и детская смертность, и число травматических ситуаций станет меньше. Но также все зависит от того, сколько разумности, внимательности и осторожности в ребенка вложили его родители.





По версии СМИ, рекордное число ДТП, случившихся по вине подростков, было зафиксировано в Республике Татарстан. За май 2025 года их насчитывается около 57.





«Все ведомства — и ФСБ, и МВД, и я как уполномоченный по правам ребенка, держат эти ситуации на контроле. Мы прилагаем все усилия, чтобы выявлять группы, в которых провоцируют детей на деструктивное поведение, опасное для жизни. Нам помогает и Роскомнадзор, который отвечает за запросы о блокировке таких групп, но, к сожалению, они появляются снова по новым названиям. У нас в стране запрещено распространение треш-контента. Самое главное — профилактическая работа с детьми: объяснять им о ценности жизни, об опасности подобных увлечений», — говорит детский омбудсмен региона Ирина Волынец.





Она настаивает, что, прежде всего, важно, чтобы ребенок понял, что он существует не в компьютерной игре, где он может получить новую жизнь. Что можно погибнуть или остаться инвалидом после таких затей. В идеале, замечает Волынец, родителям нужно позаботиться о занятости своих детей: отправлять их в летний лагерь или к бабушке в деревню, например.





«Они ведь это делают, потому что им скучно, нечем заняться, а дурной пример заразителен», — согласилась Волынец с Армером.