Cмелые россияне продолжают отдыхать в Иране даже после обстрелов

Россияне, решившие поехать на отдых в Иран, пока не отменяли брони. Об этом Daily Storm сообщили в двух компаниях, которые организовывают поездки в страну. При этом источник издания на туристическом рынке говорит, что операторы прорабатывают варианты вывоза людей из конфликтующих стран при режиме «закрытого неба».





«Наши туристы находятся в Иране, и желания возвращаться у них нет, поездка проходит без изменений. <...> Ближайший тур у нас в сентябре. На данный момент только один клиент отменил поездку, и она была не туристическая», — поделились в Iran Discovery.





Представитель компании обратила внимание, что обстановка в стране уже долгое время накаленная и это далеко не первый обстрел. Например, осенью 2024 года был налет дронов. Туристы, которые планируют поездку в Иран, должны быть готовы к этому, предупреждает менеджер.





«В Иран достаточно много туристов ездит. Если мы берем осень 2024-го, то около 100 человек было у нас. Думаю, за один день нельзя сделать какой-либо вывод и сравнить, упал спрос или нет», — подытожила представитель.





Информацию коллег подтвердили в «ТурТрансВояж». 13 июня клиенты туроператора не обращались по поводу отмен поездок.





При этом источник Daily Storm на туристическом рынке заявил, что сейчас компании прорабатывают различные варианты возвращения туристов из Израиля и Ирана в Россию. Специалисты фирм изучают, как можно вывезти людей в том числе и с учетом закрытого воздушного пространства.





РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров Росии (АТОР) уточняло, что в конфликтующих странах может находиться не более 500 туристов из России. В организации подчеркнули, что многие туроператоры не запускали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного еще в 2023 году. В Иране же летом низкий сезон из-за жары.





«На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек», — журналисты цитируют представителя АТОР.





Конфликт на Ближнем Востоке вновь вспыхнул в ночь на 13 июня. Израиль нанес серию авиаударов по объектам иранской ядерной программы. В результате были повреждены важные стратегические цели, погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники. Обе враждующие страны закрыли воздушное пространство над своими территориями.





До атаки «Моссад» провел серию тайных операций на территории противника. Бойцы спецслужбы развернули в Центральном Иране системы высокоточного оружия вблизи иранских зенитно-ракетных комплексов. Также израильтяне создали и внедрили в Иране базу беспилотников со взрывчаткой. Тайно установленное оружие было активировано во время атаки на Иран.





Посольства РФ в Иране, Израиле и Египте обратились к гражданам России. Дипломаты из враждующих государств рекомендовали согражданам воздержаться от посещения этих стран. В африканской республике призвали россиян быть осторожными.