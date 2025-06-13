«Моссад» до ударов Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана провел тайные операции на его территории

Наряду с масштабными ударами израильских сил «Моссад» (служба внешней разведки Израиля) провел три тайные диверсионные операции в самом Иране. эти операции были направлены на то, чтобы нанести ущерб стратегическому ракетному потенциалу Ирана и его возможностям ПВО, пишет портал Walla! со ссылкой на источник.





Журналист Амит Сегаль со ссылкой на источник в израильской службе безопасности сообщил, что отряды бойцов «Моссада» в Центральном Иране развернули оперативные системы высокоточного оружия на открытых территориях вблизи иранских зенитно-ракетных комплексов. С началом воздушной атаки Израиля эти системы были активированы, и ракеты запустили по целям.





В рамках еще одной операции «Моссад» установил сложные системы на транспортных средствах для нанесения ущерба силам ПВО Ирана, угрожающим израильским истребителям. Это оружие отработало по целям.





Еще раньше «Моссад» создал и внедрил в Иране базу беспилотников со взрывчаткой. Во время атаки они были активированы и запущены по пусковым установкам ракет класса «земля — земля» на базе Асфагабад недалеко от Тегерана, сообщает СМИ.





13 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Нация львов». Он заявил, что удары направлены на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана. По данным СМИ, в результате атак были повреждены стратегические объекты, а также погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники. Обе страны закрыли воздушное пространство и перевели свои силы в режим повышенной готовности.





Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что Израиль «своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу» и должен ожидать «сурового наказания».