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Трамп пригрозил Ирану «более жесткими» ударами и призвал Тегеран заключить ядерную сделку с США
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Политик заявил, что у Израиля много «смертоносной техники» и ее будет еще больше undefined
Новости

Трамп пригрозил Ирану «более жесткими» ударами и призвал Тегеран заключить ядерную сделку с США

Политик заявил, что у Израиля много «смертоносной техники» и ее будет еще больше

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждал Иран о последствиях в случае, если иранские власти не пойдут на сделку по ядерной программе. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.


Трамп подчеркнул, что у Израиля много «смертоносной техники» и ее будет еще больше. Он указал, что еще есть время положить конец этой бойне, и назвал будущие уже запланированные атаки «более жесткими».


Президент США призвал Иран заключить сделку, чтобы спасти то, что «когда-то было известно как Иранская империя». 


В ночь на 13 июня израильские власти объявили о проведении операции против Ирана из-за его ядерной программы. Были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Также погибли шесть крупных ученых-ядерщиков.

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#израиль #иран #дональд трамп
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