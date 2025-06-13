Трамп пригрозил Ирану «более жесткими» ударами и призвал Тегеран заключить ядерную сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждал Иран о последствиях в случае, если иранские власти не пойдут на сделку по ядерной программе. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.





Трамп подчеркнул, что у Израиля много «смертоносной техники» и ее будет еще больше. Он указал, что еще есть время положить конец этой бойне, и назвал будущие уже запланированные атаки «более жесткими».





Президент США призвал Иран заключить сделку, чтобы спасти то, что «когда-то было известно как Иранская империя».





В ночь на 13 июня израильские власти объявили о проведении операции против Ирана из-за его ядерной программы. Были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Также погибли шесть крупных ученых-ядерщиков.