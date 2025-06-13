СБУ заочно предъявила обвинения Тимати из-за концертов в Крыму

Уголовное дело в отношении Тимура Юнусова (творческий псевдоним — Тимати) возбуждено по статье о нарушении порядка въезда на территорию, временно неподконтрольную Киеву, и выезда из нее. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).





Рэпер по меньшей мере семь раз выступал на полуострове, заявили в украинской спецслужбе. Там также упомянули, что Тимати несколько раз был доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах.





25 февраля СБУ заочно предъявила обвинения российскому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов). По данным спецслужбы, исполнителя обвиняют в признании правомерными действий России и «глорификации» (прославлении) представителей ВС РФ с использованием средств массовой информации.





Отмечалось, что Дронов якобы «входит в круг эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства РФ, а также прославляют лиц, участвующих в боевых действиях против Украины».