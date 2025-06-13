Посол в России Гальперин заявила, что Израиль предотвратил «ядерный холокост»

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила Daily Storm, что с помощью военной операции Израиль предотвратил «ядерный холокост», который готовил Иран.





«80 лет назад еврейский народ стал жертвой холокоста, совершенного нацистским режимом. Сегодня еврейское государство отказывается быть жертвой ядерного холокоста, готовящегося иранским режимом», — сказала Гальперин.





По словам дипломата, военная операция «Восстающий лев»* призвана «устранить иранскую угрозу существованию Израиля».





13 июня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции. Он заявил, что удары направлены на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана. По данным СМИ, в результате атак были повреждены стратегические объекты, а также погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники. Обе страны закрыли воздушное пространство и перевели свои силы в режим повышенной готовности.





Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что Израиль «своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу» и должен ожидать «сурового наказания».





* Российские СМИ по-разному перевели название израильской военной кампании: кроме варианта «Восстающий лев», это и «Народ как лев», и «Нация львов».