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Россия вернула Украине 1200 тел погибших военных ВСУ
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Киев не передал Москве ни одного undefined
Новости

Россия вернула Украине 1200 тел погибших военных ВСУ

Киев не передал Москве ни одного

Россия во второй раз передала Украине тела погибших служащих ВСУ, были возвращены останки 1200 человек. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными. 

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Там указали, что передача состоялась в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел, уточнили в штабе. 


Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил состоявшуюся передачу тел украинской стороне, пишет РБК. 


Издание со ссылкой на источник подчеркивает, что Киев не передавал тел в рамках этого этапа обмена.


11 июня Киев получил останки 1212 человек, Москва — 27. Всего российская сторона обещала передать Киеву более шести тысяч умерших. 

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