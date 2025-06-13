В Челябинске закрыли тату-студию террористки, связанной с атакой на аэродромы

Причины закрытия студии автор поста не указала. В ответ на вопрос издания, связана ли ликвидация бизнеса с разбирательством по теракту и нежелательным вниманием к мастерской, Гильгенберг заявила: «А это вас **** не должно!»





«Мастерская 9099» открылась в Челябинске осенью 2023 года, писала на своей странице женщина. Как отмечается в сообществе проекта, в студии работали три тату-мастера, в том числе Екатерина Тимофеева (в соцсетях именовала себя Катериной Гато).





Об атаке дронов по российским военным аэродромам сообщило 1 июня 2025 года Минобороны РФ. В результате налета произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.





Позже полиция объявила в розыск Артема Тимофеева. Предположительно, именно он причастен к атаке БПЛА. Как выяснил Daily Storm, в 2014-м мужчина был на Майдане и долгое время жил в Киеве. Через два года он женился на гражданке Украины Екатерине.





10 июня 2025-го супругов Тимофеевых внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также семейную пару объявили в розыск.