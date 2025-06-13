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Путин в разговоре с Нетаньяху осудил удары Израиля по Ирану
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Президент предложил посреднические услуги в разрешении конфликта на Ближнем Востоке undefined
Новости

Путин в разговоре с Нетаньяху осудил удары Израиля по Ирану

Президент предложил посреднические услуги в разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что РФ осуждает действия Израиля, нарушающие Устав ООН и международное право. Об этом сообщили в Кремле. 


Путин также выразил готовность Москвы оказать посреднические услуги в ситуации израильско-иранского конфликта.


Российский лидер провел также телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин отметил, что РФ поддерживала урегулирование ситуации с иранской ядерной программой путем мира. 


Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля. 

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#израиль #иран #нетаньяху #владимир путин
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