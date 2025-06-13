В Иркутске задержали блогера, пожелавшую смерти участникам СВО

В Иркутске задержали блогера, которая заявляла, что желает смерти участникам СВО. Дверь в квартиру пришлось вскрывать. Об этом сообщили в областном главке МВД.





Женщина у входа в отдел полиции попыталась вырваться, а когда ее привезли в больницу сдать тест на наркотики*, назвала всю ситуацию «каким-то каламбуром».





Ранее в Сети распространился ролик, в котором 35-летняя Марианна Махмутова резко высказалась о воюющих бойцах Вооруженных сил РФ. В полиции уточнили, что блогер раньше работала бортпроводницей, у нее также есть судимость.





Женщина не стала открывать дверь правоохранителям, сославшись на неисправность замка. Она била в дверь с внутренней стороны, ругалась и грозилась «навредить себе», рассказали в Главном управлении МВД по Иркутской области.





Также, судя по видео, она показала средний палец в отделе полиции. СК ведет доследственную проверку по статье о дискредитации армии.





*употребление наркотиков серьезно вредит вашему здоровью