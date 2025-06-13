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В Иркутске задержали блогера, пожелавшую смерти участникам СВО
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Также она негативно высказывалась о Дне России undefined
Новости

В Иркутске задержали блогера, пожелавшую смерти участникам СВО

Также она негативно высказывалась о Дне России

В Иркутске задержали блогера, которая заявляла, что желает смерти участникам СВО. Дверь в квартиру пришлось вскрывать. Об этом сообщили в областном главке МВД. 


Женщина у входа в отдел полиции попыталась вырваться, а когда ее привезли в больницу сдать тест на наркотики*, назвала всю ситуацию «каким-то каламбуром». 


Ранее в Сети распространился ролик, в котором 35-летняя Марианна Махмутова резко высказалась о воюющих бойцах Вооруженных сил РФ. В полиции уточнили, что блогер раньше работала бортпроводницей, у нее также есть судимость. 


Женщина не стала открывать дверь правоохранителям, сославшись на неисправность замка. Она била в дверь с внутренней стороны, ругалась и грозилась «навредить себе», рассказали в Главном управлении МВД по Иркутской области. 


Также, судя по видео, она показала средний палец в отделе полиции. СК ведет доследственную проверку по статье о дискредитации армии.


*употребление наркотиков серьезно вредит вашему здоровью 

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#задержание #иркутск #блогер
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