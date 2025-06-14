Израиль ликвидировал всех иранских переговорщиков с США по ядерной сделке

Представители Ирана, участвовавшие в переговорах с США по ядерной сделке, были убиты в результате военной операции Израиля. Об этом сообщила корреспондент CNN Дана Баш со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа.





По словам журналистки, в телефонном разговоре Трамп назвал погибших переговорщиков «сторонниками жесткой линии». На просьбу Баш уточнить, как они лишились жизни и в результате ли действий Израиля, президент США ответил: «Они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса».





Трамп также оценил действия Израиля как «очень успешные». Журналистка отметила, что он поддержал меры, принятые израильским правительством.





В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов» против Ирана — в связи с тем, что тот приблизился к созданию ядерного оружия. В результате атак были повреждены стратегические объекты, а также погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники.





Иран в свою очередь провел как минимум четыре волны ракетных атак по Израилю. По данным местных СМИ, к утру 14 июня четыре человека погибли и как минимум 70 пострадали.