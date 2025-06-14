«Москва — на волне. Рыбная неделя»: шахматы и рыбные деликатесы в проезде Серебрякова

В одном из шале проходил мастер-класс «Юному кулинару», где ребята учились делать рыбок из марципана, а потом украшали их глазурью и шоколадом. А еще — расписывали имбирное печенье.





В турнире «Герой шахматной доски» могли участвовать как любители, так и профессионалы. Здесь же выбирали автора самой красивой шахматной комбинации. Соревноваться могли и дети, и взрослые.





В рамках проекта «Миллион призов» гости фестиваля могли передать подарки участникам специальной военной операции (СВО) и детям из воссоединенных регионов. В домике «Миллион призов» раздавали призы москвичам, которые активно участвуют в жизни родного города.





Главным угощением на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» стали рыбные блюда из разных стран. Также здесь можно было купить разную рыбу, консервы и морепродукты. Подробности о фестивале можно узнать на официальном сайте мероприятия.