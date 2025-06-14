Fars: Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Ирана планируют нанести удары по базам США на Ближнем Востоке, сообщает Fars News Agency со ссылкой на высокопоставленных иранских военных чиновников.





По словам источников агентства, это «конфронтация не закончится вчерашними ограниченными действиями». Атаки Ирана будут совершены в ближайшие дни.





В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов» против Ирана — в связи с тем, что тот приблизился к созданию ядерного оружия. В результате атак были повреждены стратегические объекты, а также погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники.





Иран в свою очередь провел как минимум четыре волны ракетных атак по Израилю. По данным местных СМИ, к утру 14 июня четыре человека погибли и не менее 70 пострадали.