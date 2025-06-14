Бондарчука, Кологривого и съемочную группу эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Режиссера Федора Бондарчука, актера Никиту Кологривого и съемочную группу эвакуировали из Ирана в Азербайджан, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Баку.





На данный момент азербайджанскую границу со стороны Ирана перешли 56 россиян, уточнили в посольстве. Всего планируется эвакуировать 88 граждан России.





Бондарчук поблагодарил власти России, дипмиссию в Тегеране и лично министра культуры РФ Ольгу Любимову за помощь в непростой ситуации. По словам режиссера, первая группа из 14 эвакуированных россиян отправится в Москву 14 июня, остальные — на днях.





В Тегеране также находятся более 50 артистов Большого симфонического оркестра и коллектив Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», пишет ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, прорабатывается возможность их эвакуации.





Бондарчук снимал в Иране сериал «Трудно быть Богом», где исполняет одну из главных ролей. Режиссер прибыл в страну в составе делегации с главой Министерства культуры России.