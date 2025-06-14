Два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Архангельске

В Архангельске в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего погибли два человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Архангельской области.





После взрыва газа в квартире на втором этаже начался пожар, часть кровли обрушилась. Возгорание ликвидировали 23 спасателя с помощью шести единиц техники.





При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек. Кроме того, в результате пожара пострадали двое жителей.





Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам в результате пожара.





В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, сначала начался пожар, после чего последовали хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Обстоятельства произошедшего и причины возгорания устанавливаются.