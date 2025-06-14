Минобороны: Россия вернула еще одну группу военнослужащих с Украины

Российская сторона вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны.





Взамен Киеву были переданы солдаты Вооруженных сил Украины. Число участников обмена ведомство не уточнило.





В настоящее время российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже они поедут на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.





Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил в Facebook* получение 1200 тел погибших бойцов. РБК со ссылкой на источник отмечает, что Киев не передал ни одного тела.





Также между Россией и Украиной начались бессрочные санитарные обмены, пишут российские информагентства со ссылкой на источники. Стороны передают друг другу раненых.





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