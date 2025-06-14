Израиль заявил о ликвидации девяти ученых и экспертов ядерной программы Ирана

В результате ударов по территории Ирана 13 июня были ликвидированы девять ведущих иранских ученых и экспертов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там утверждают, что погибшие специалисты занимались развитием ядерной программы.





Среди них — эксперт в области ядерной инженерии Ферейдун Аббаси, физик Мохаммад Махди Техранши, эксперт в области химической инженерии Акбар Моталеби Заде, эксперт в области материаловедения Саид Барджи и другие. ЦАХАЛ опубликовала полный список погибших ученых.





В ЦАХАЛ считают, что эти ученые и эксперты сыграли важную роль на пути Ирана к созданию ядерного оружия, поэтому их ликвидация знаменует серьезный удар «по способности иранского режима завладеть оружием массового поражения».





Ранее сообщалось, что в результате израильских ударов погибли два высокопоставленных генерала иранской армии: Голам-Реза Мхараби и Мехди Раббани. По данным иранского агентства Fars, жертвами ударов стали не менее 78 человек, еще 329 пострадали.