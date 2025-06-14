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Лавров: Москва готова помочь в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем
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Министр выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирных жителей undefined
Новости

Лавров: Москва готова помочь в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем

Министр выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирных жителей

Российская сторона готова содействовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и деэскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.


В российском МИДе отметили, что беседа состоялась по инициативе Тегерана. Во время разговора Лавров осудил силовую акцию Израиля против Ирана.


Глава внешнеполитического ведомства отметил, что израильские атаки нарушают Устав ООН и международное право. Также Лавров выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирных жителей в результате ударов по Ирану.


Министры договорились продолжить контакты по данной теме, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН, Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС.

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#мид #иран #сергей лавров
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