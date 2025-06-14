Путин заявил Трампу о готовности продолжать переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин в беседе с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил готовность российской стороны продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. О деталях телефонного разговора рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.





В ответ на заявление президента России о желании вернуться к переговорам Трамп вновь отметил свою заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.





Также Путин рассказал главе Белого дома о ходе обмена военнопленными с Украиной. Российский президент сказал, что обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, «осуществляется в эти дни». Кроме того, он сообщил Трампу, что Украина приняла две партии тел погибших.





Одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. Российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта. Трамп в свою очередь оценил ситуацию как весьма тревожную, но назвал удары Израиля по объектам на территории Ирана эффективными.





Во время разговора Путин также поздравил Трампа с его днем рождения. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 79 лет. Ушаков назвал разговор двух президентов «содержательным, откровенным и, главное, — весьма полезным». Помощник Путина уточнил, что беседа длилась 50 минут.