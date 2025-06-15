Израиль нанес удары по Минобороны Ирана

Целями ударов Израиля по Ирану в ночь на 15 июня стало Минобороны и его структуры в Тегеране, сообщает иранское агентство Tasnim.





По данным издания, ночью израильская армия атаковала штаб-квартиру министерства и нанесла «незначительный ущерб» одному из административных зданий. Отдельный удар в том же районе был нанесен по Организации оборонных инноваций и исследований.





Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о совершении «масштабной серии ударов по объектам инфраструктуры иранского проекта создания ядерного оружия».





ЦАХАЛ подтвердил, что атаке подверглись штаб-квартиры Минобороны и Организации оборонных инноваций и исследований в иранской столице, а также «другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим прятал свой ядерный архив».





Иран, в свою очередь, нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, пишет IRNA. В результате атаки начался пожар. Агентство Mehr отмечается, что Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по Хайфе.





В результате ракетных ударов Ирана по Израилю погибли восемь человек, передает The Times of Israel. Около 200 человек получили ранения, из них минимум 65 госпитализированы. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.





При ударах по Ирану был убит начальник штаба хуситов Мухаммед аль-Амри, сообщили издания Ynet и The Times of Israel. Официально эта информация не подтверждена.