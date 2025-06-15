Новости
Новости 18+
St
Глава МИД Ирана: Тегеран готов прекратить удары по Израилю
18+
Страна также может подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ядерного оружия undefined
Новости

Глава МИД Ирана: Тегеран готов прекратить удары по Израилю

Страна также может подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ядерного оружия

Иран прекратит удары по Израилю, если последний перестанет атаковать исламскую республику, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи. Его слова приводит агентство Mehr.


Министр заявил, что Израиль нанес удары по Ирану, поскольку не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке. По мнению главы внешнеполитического ведомства, для прекращения огня необходимо осуждение действий Израиля со стороны США.


Аракчи сообщил, что Тегеран получил сообщения от Соединенных Штатов по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля. Он подчеркнул, что Иран не верит этому утверждению.


Министр также отметил, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Аракчи подчеркнул, что если цель договора — лишить Иран законных ядерных прав, то страна к такому не готова.


Глава МИД рассказал, что свой план возможного соглашения по ядерной сделке Иран планировал представить американской стороне на шестом раунде переговоров. Однако атаки Израиля в период переговоров говорят о противодействии любым дипломатическим действиям, считает Аракчи.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#израиль #иран #ядерное оружие
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...