Глава МИД Ирана: Тегеран готов прекратить удары по Израилю

Иран прекратит удары по Израилю, если последний перестанет атаковать исламскую республику, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи. Его слова приводит агентство Mehr.





Министр заявил, что Израиль нанес удары по Ирану, поскольку не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке. По мнению главы внешнеполитического ведомства, для прекращения огня необходимо осуждение действий Израиля со стороны США.





Аракчи сообщил, что Тегеран получил сообщения от Соединенных Штатов по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля. Он подчеркнул, что Иран не верит этому утверждению.





Министр также отметил, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Аракчи подчеркнул, что если цель договора — лишить Иран законных ядерных прав, то страна к такому не готова.





Глава МИД рассказал, что свой план возможного соглашения по ядерной сделке Иран планировал представить американской стороне на шестом раунде переговоров. Однако атаки Израиля в период переговоров говорят о противодействии любым дипломатическим действиям, считает Аракчи.