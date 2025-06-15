Глава Минобрнауки Фальков: Вузы перейдут на новую модель образования в течение двух лет

Переход всех российских вузов на новую модель высшего образования произойдет в основном в течение двух лет, рассказал РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.





Проект изменений федерального закона для этого перехода уже готов, отметил министр. По его словам, новая модель поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе. Фальков отметил, что переход коснется всех университетов.





Согласно новой модели образования, студенты будут получать базовое высшее образование и специальное высшее образование, а аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, нацеленного на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.





Пилотный проект перехода на новую модель высшего образования стартовал в 2023 году в шести университетах. Переход на новую модель начался в 2022 году, когда Минобрнауки объявило об отказе России от Болонской системы образования.