Украина получила 1,2 тысячи тел погибших военных на четвертом этапе обмена

На территорию Украины возвращены 1,2 тысячи тел военных, сообщил украинский штаб по вопросам обращения с военнопленными.





Вскоре в экспертных учреждениях МВД Украины проведут идентификации тел. В сообщении штаба выражается благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.





Это четвертый этап передачи тел погибших военных, пишет РБК со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, Киев не передал России ни одного тела. Официально российская сторона пока не сообщала о состоявшемся обмене.





Россия и Украина договорились обменяться телами погибших на переговорах в Стамбуле 2 июня. Первый обмен состоялся 11 июня: тогда украинская сторона получила 1212, российская — 27 тел погибших. 13 и 14 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.