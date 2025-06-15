Один рабочий погиб при атаке дрона на автозавод в Татарстане

Обломки сбитого дрона упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.





Ранения получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор добавил, что всем оказали необходимую медицинскую помощь.





По словам Минниханова, на месте падения беспилотника возник пожар, но специальные службы оперативно ликвидировали возгорание.





Глава региона отметил, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в Татарстане работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности.





Утром 15 июня на территории Татарстана объявили режим угрозы атаки беспилотников. На фоне этого аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу. Позже все ограничения были сняты.