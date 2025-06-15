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Один рабочий погиб при атаке дрона на автозавод в Татарстане
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Пострадали еще 13 человек, им оказали помощь undefined
Новости

Один рабочий погиб при атаке дрона на автозавод в Татарстане

Пострадали еще 13 человек, им оказали помощь

Обломки сбитого дрона упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.


Ранения получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор добавил, что всем оказали необходимую медицинскую помощь.


По словам Минниханова, на месте падения беспилотника возник пожар, но специальные службы оперативно ликвидировали возгорание.


Глава региона отметил, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в Татарстане работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности.


Утром 15 июня на территории Татарстана объявили режим угрозы атаки беспилотников. На фоне этого аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу. Позже все ограничения были сняты.

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#татарстан #погибшие #бпла
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