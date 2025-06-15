Трамп допустил посредничество Путина в израильско-иранском конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет «открыт» для посредничества его российского коллеги Владимира Путина в израильско-иранском конфликте. Об этом американский лидер рассказал телеканалу ABC News.





«Он [Путин] готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом», — сказал глава Белого дома.





Трамп добавил, что Соединенные Штаты могут вмешаться в конфликт. При этом американский президент подчеркнул, что в данный момент Вашингтон в нем не участвует.





Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня. Одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. По его итогам президент США заявил, что он и Путин считают необходимым завершение конфликта между Ираном и Израилем.