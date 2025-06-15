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Трамп допустил посредничество Путина в израильско-иранском конфликте
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По словам главы Белого дома, российский лидер выразил свою готовность к этому undefined
Новости

Трамп допустил посредничество Путина в израильско-иранском конфликте

По словам главы Белого дома, российский лидер выразил свою готовность к этому

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет «открыт» для посредничества его российского коллеги Владимира Путина в израильско-иранском конфликте. Об этом американский лидер рассказал телеканалу ABC News.


«Он [Путин] готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом», — сказал глава Белого дома.


Трамп добавил, что Соединенные Штаты могут вмешаться в конфликт. При этом американский президент подчеркнул, что в данный момент Вашингтон в нем не участвует.


Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня. Одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. По его итогам президент США заявил, что он и Путин считают необходимым завершение конфликта между Ираном и Израилем. 

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#израиль #иран #владимир путин #дональд трамп
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