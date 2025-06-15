Премьер-министр Израиля: Глава разведки КСИР Ирана и его заместитель убиты

В результате израильской атаки 15 июня в Тегеране были убиты глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Каземи и его заместитель. Об этом рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала Fox News.





Также политик сообщил об уничтожении ядерного реактора в Исфахане и ядерного объекта в Натанзе. По словам Нетаньяху, это сделало невозможным создание Ираном ядерного оружия. Премьер убежден, что Тегеран намеревался передать ядерное оружие хуситам.





Нетаньяху также обратился к народу Ирана, где заверял их, что военное сопротивление Израилю бесполезно. Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков и значительную часть арсенала баллистических ракет.





Премьер-министр предупредил, что «дальше будет больше», и добавил, что иранские власти дезориентированы и «как никогда слабы». По мнению Нетаньяху, в результате ударов Израиля возможна смена режима в Иране.