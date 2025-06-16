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Во Владимирской области столкнулись две легковушки, минивэн и автобус, погибли три человека
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Еще семеро получили травмы undefined
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Во Владимирской области столкнулись две легковушки, минивэн и автобус, погибли три человека

Еще семеро получили травмы

Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. Семь человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.


Авария произошла около 01:25 мск в Вязниковском районе. Автобус следовал по маршруту Чебоксары — Москва.


Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства аварии. 


12 июня в Иркутской области легковой автомобиль, в котором ехал один человек, врезался в самодельный мини-трактор с пятью людьми. Все они погибли. Водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи. 

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