Во Владимирской области столкнулись две легковушки, минивэн и автобус, погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. Семь человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.





Авария произошла около 01:25 мск в Вязниковском районе. Автобус следовал по маршруту Чебоксары — Москва.





Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства аварии.





12 июня в Иркутской области легковой автомобиль, в котором ехал один человек, врезался в самодельный мини-трактор с пятью людьми. Все они погибли. Водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи.