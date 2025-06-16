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«Ситуация нервозная»: посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль
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Взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников дипмиссии undefined
Новости

«Ситуация нервозная»: посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников дипмиссии

Опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, не эфемерная. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, он же 

рекомендовал покинуть эту страну до нормализации обстановки.


По его словам, «ситуация нервозная». Викторов рассказал, что посольство в Израиле получило более 600 звонков от россиян за три дня. Также дипломатам поступило около 300 электронных писем от российских граждан, отметил посол РФ. 


Он рассказал, что взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников дипмиссии РФ в Израиле, случаев прямых попаданий не зафиксировано.


Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в ночь на 13 июня. Израиль нанес удары по ядерной инфраструктуре Ирана, погибли ученые-ядерщики и крупные военачальники. Тегеран позже ответил запуском беспилотников и ракет. 

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#израиль #иран #посольство #военный конфликт
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