«Ситуация нервозная»: посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, не эфемерная. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, он же

рекомендовал покинуть эту страну до нормализации обстановки.





По его словам, «ситуация нервозная». Викторов рассказал, что посольство в Израиле получило более 600 звонков от россиян за три дня. Также дипломатам поступило около 300 электронных писем от российских граждан, отметил посол РФ.





Он рассказал, что взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников дипмиссии РФ в Израиле, случаев прямых попаданий не зафиксировано.





Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в ночь на 13 июня. Израиль нанес удары по ядерной инфраструктуре Ирана, погибли ученые-ядерщики и крупные военачальники. Тегеран позже ответил запуском беспилотников и ракет.