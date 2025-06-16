Земфира и Чулпан Хаматова попали в базу «Миротворца»

Певицу Земфиру (Земфира Рамазанова, признана Минюстом России иноагентом) и актрису Чулпан Хаматову, которая весной 2022 года уехала из РФ, внесли в базу украинского сайта «Миротворец».





Земфиру включили в украинскую базу за «отрицание» действий России и «манипуляцию общественно значимой информацией». В качестве поводов указаны, в частности, песня 2020 года «Крым» (полуостров там не упоминается в политическом смысле, просто как локация) и просьба на концерте в 2016-м убрать флаг Украины. Артистка тогда сказала, что она любит свою страну, украинцы — свою. Но также упоминается, что Земфира говорила о любви к Украине.





Хаматова попала в список «Миротворца» за действия в Крыму: «сознательное нарушение госграницы Украины» с целью проникновения на полуостров, «участие в попытках легализации аннексии» и «нелегальную коммерческую деятельность» в республике. Один из поводов — участие в киносъемках в Крыму в 2015 году. Упоминается и критика актрисы в адрес России после уезда за рубеж.





Ранее в июне сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли российского актера Михаила Ефремова. По данным ресурса, он занимался информационной поддержкой военной операции на Украине.