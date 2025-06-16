RT: В Латвии задержали депутата Росликова, выступавшего в защиту русского языка

В Латвии задержали депутата сейма от партии «Стабильность!» Алексея Росликова, выступавшего в защиту русского языка. Об этом пишет RT.





Парламентария увезли сегодня утром, рассказали его соратники. О деталях они не сообщили.





Ранее на Росликова завели уголовное дело. Его подозревают в оказании помощи РФ в якобы ее действиях против Латвии и в «разжигании национальной ненависти».





5 июня Росликова попросили удалиться с заседания сейма, после того как он выступил в защиту русского языка в стране и заявил, что русскоязычные граждане составляют значительную часть населения Латвии.





Сейм утвердил поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях исключительно государственный латышский язык.