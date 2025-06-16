Мединский: России вернули 78 тел погибших на СВО военных

Россия получила 78 тел своих погибших бойцов, Украина — 6060, сообщил глава переговорной группы Владимир Мединский. Москва выполнила данные в Стамбуле обещания, заявил помощник Путина.





Обмен пленными продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии соприкосновения.





Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что сегодня РФ передала 1245 тел (1248 — по версии Минобороны России). В украинском штабе также назвали другую итоговую цифру — 6057.





Минобороны РФ заявило, что Москва готова на данном этапе передать Киеву еще 2239 тел погибших украинских военных.