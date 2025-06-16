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Путин и Эрдоган осудили удары Израиля по Ирану
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Лидеры стран выступили за прекращение огня undefined
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Путин и Эрдоган осудили удары Израиля по Ирану

Лидеры стран выступили за прекращение огня

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в администрации президента Турции, также беседу подтвердили в Кремле. 


Отмечается, что политики обсудили конфликт Израиля и Ирана. Эрдоган обвинил Тель-Авив в том, что нападение на Иран поставило под угрозу безопасность всего региона, который войны не терпит. 


Он подчеркнул, что «непримиримая позиция» правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху угрожает всей международной системе. 


Участникам конфликта, по мнению Эрдогана, необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров.


Кремль, в свою очередь, отметил, что оба лидера осудили силовые действия Израиля против Ирана, назвав их нарушением Устава ООН и других норм международного права. 


Президенты выступили за безотлагательное прекращение огня и предложили решить дипломатическим путем спорные вопросы, включая иранскую ядерную программу.


Эрдоган и Путин договорились о сотрудничестве профильных ведомств стран для урегулирования конфликта, говорится в релизе. 

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#эрдоган #израиль #владимир путин
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