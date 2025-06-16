Путин и Эрдоган осудили удары Израиля по Ирану

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в администрации президента Турции, также беседу подтвердили в Кремле.





Отмечается, что политики обсудили конфликт Израиля и Ирана. Эрдоган обвинил Тель-Авив в том, что нападение на Иран поставило под угрозу безопасность всего региона, который войны не терпит.





Он подчеркнул, что «непримиримая позиция» правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху угрожает всей международной системе.





Участникам конфликта, по мнению Эрдогана, необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров.





Кремль, в свою очередь, отметил, что оба лидера осудили силовые действия Израиля против Ирана, назвав их нарушением Устава ООН и других норм международного права.





Президенты выступили за безотлагательное прекращение огня и предложили решить дипломатическим путем спорные вопросы, включая иранскую ядерную программу.





Эрдоган и Путин договорились о сотрудничестве профильных ведомств стран для урегулирования конфликта, говорится в релизе.