Новости
Новости 18+
St
В России собираются открыть фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника
18+
Сейчас заявку рассматривает Минюст undefined
Новости

В России собираются открыть фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника

Сейчас заявку рассматривает Минюст

В России создадут фонд помощи наркозависимым имени рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). Его открытие анонсировали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из

партии «Новые люди» и мать исполнителя Надежда Ивлева, пишет РИА Новости. 


По словам Даванкова, сейчас ожидаются документы из Минюста. «Как только они у нас будут, мы ищем площадку для самого фонда», — добавил депутат. 


Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде. С конца марта он находился в реанимации с тяжелым поражением легких. 


Рэпер стоял у истоков хип-хоп группы Kunteynir. Коллектив был создан в 2001 году.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#фонд #владислав даванков #паша техник
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...