В России собираются открыть фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника

В России создадут фонд помощи наркозависимым имени рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). Его открытие анонсировали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из

партии «Новые люди» и мать исполнителя Надежда Ивлева, пишет РИА Новости.





По словам Даванкова, сейчас ожидаются документы из Минюста. «Как только они у нас будут, мы ищем площадку для самого фонда», — добавил депутат.





Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде. С конца марта он находился в реанимации с тяжелым поражением легких.





Рэпер стоял у истоков хип-хоп группы Kunteynir. Коллектив был создан в 2001 году.