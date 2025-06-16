Израиль атаковал в прямом эфире штаб-квартиру гостелевидения Ирана

Агентство IRNA отмечает, что эфир телеканала был прерван на несколько минут. Ведущая, которая была в студии во время удара, продолжила работу. СМИ утверждают, что могло погибнуть около 16 человек. Официальной информации нет.





Армия обороны Израиля ранее выпустила предупреждение для жителей Тегерана с призывом эвакуироваться. При этом в ЦАХАЛ отмечали, что намерены атаковать «военную инфраструктуру иранского режима».





Вскоре после этого, как передает Ynet, министр обороны Ираиля Исраэль Катц объявил, что «Рупор иранской пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению».