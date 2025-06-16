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Израиль атаковал в прямом эфире штаб-квартиру гостелевидения Ирана
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О возможных пострадавших пока неизвестно undefined
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Израиль атаковал в прямом эфире штаб-квартиру гостелевидения Ирана

О возможных пострадавших пока неизвестно

Израильские военные атаковали штаб-квартиру иранского государственного телевидения. Об этом сообщает агентство NourNews.


Предварительно, Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения IRIB. После этого вещание остановилось.

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Агентство IRNA отмечает, что эфир телеканала был прерван на несколько минут. Ведущая, которая была в студии во время удара, продолжила работу. СМИ утверждают, что могло погибнуть около 16 человек. Официальной информации нет.


Армия обороны Израиля ранее выпустила предупреждение для жителей Тегерана с призывом эвакуироваться. При этом в ЦАХАЛ отмечали, что намерены атаковать «военную инфраструктуру иранского режима».


Вскоре после этого, как передает Ynet, министр обороны Ираиля Исраэль Катц объявил, что «Рупор иранской пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению».

#израиль #иран #телевидение
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