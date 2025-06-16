Нетаньяху допустил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможную ликвидацию верховного лидера Ирана. По мнению политика, гибель Али Хаменеи «не обострит конфликт, а завершит его».





В интервью ABC News он заявил, что Иран хочет «вечной войны» и ставит Израиль на грань ядерного конфликта. Фактически, сказал Нетаньяху, его страна «положит конец этой агрессии и может сделать это, только противостоя силам зла».





На вопрос о том, действительно ли Израиль атакует верховного лидера, Нетаньяху ответил, что его страна «делает то, что должна».





«Я не буду вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-атомщиков, — добавил он. — По сути, это ядерная команда Гитлера».





Кроме того, Нетаньяху заявил, что, по его мнению, в интересах Америки поддержать Израиль в его стремлении ликвидировать ядерную программу Ирана, ведь Тегеран «представляет собой угрозу для всего мира».