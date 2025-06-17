Собянин сообщил, что на подлете к Москве были сбиты два беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотников противника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





В Росавиации в 03:40 сообщили, что аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостановили прием и отправку самолетов на фоне атаки. Спустя 25 минут все рейсы были возобновлены и аэропорты продолжили работу в обычном режиме.





Всего с 23:30 до 07:00 уничтожено 147 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом.