Израиль ликвидировал нового начальника Генштаба ВС Ирана Али Шадмани

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани. Он был назначен на должность несколько дней назад, после ликвидации предыдущего главы Генштаба.





Али Шадмани был назначен на высокую военную должность после гибели своего предшественника Алаа Али Рашида на начальном этапе операции «Восстающий лев», заявили в ЦАХАЛ. Шадмани находился в «укомплектованном командном центре в самом сердце Тегерана».





Офицер командовал как Вооруженными силами Ирана, так и Корпусом стражей исламской революции, был «ближайшей фигурой» к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.





Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в ночь на 13 июня. Израиль нанес удары по ядерной инфраструктуре Ирана, погибли ученые-ядерщики и крупные военачальники. Тегеран позже ответил запуском беспилотников и ракет.