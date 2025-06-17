Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

В многоквартирном доме в подмосковном Королеве произошел пожар. Погибли пять человек, в том числе двое детей. Вызволить из квартиры на четвертом этаже удалось только одну женщину.





Предварительная причина пожара — неполадки в работе электросети. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.





В ночь на 13 июня в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа загорелся частный жилой дом. В результате происшествия погибли пятеро детей. До прибытия спасательных подразделений из горящего здания успели эвакуировать женщину, ее госпитализировали.





В ходе ликвидации пожара на площади 72 квадратных метра были обнаружены тела пяти несовершеннолетних. Среди погибших — месячный младенец, годовалый ребенок, а также дети 9, 11 и 17 лет.