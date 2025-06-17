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Иран атаковал ракетами штаб-квартиру «Моссада»
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Также был поражен логистический центр разведки Израиля undefined
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Иран атаковал ракетами штаб-квартиру «Моссада»

Также был поражен логистический центр разведки Израиля

Иранские ракеты поразили штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад», которая расположена в городе Герцлия недалеко от Тель-Авива. Об этом сообщило Tasnim News Agency.


Иранское агентство SSN пишет, что атаке также подвергся логистический центр Управления военной разведки Израиля (AMAH).


Ранее командующий сухопутными войсками иранской армии генерал-майор Киюмарс Хейдари заявил о начале масштабной атаки на Израиль с использованием «нового оружия».


16 июня израильские военные атаковали штаб-квартиру иранского государственного телевидения. После этого вещание остановилось. Ведущая, которая была в студии во время удара, продолжила работу.


Армия обороны Израиля ранее выпустила предупреждение для жителей Тегерана с призывом эвакуироваться. При этом в ЦАХАЛ выразили намерение атаковать «военную инфраструктуру иранского режима».

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#израиль #иран #моссад
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