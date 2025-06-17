Верховный суд ликвидировал выдвигавшую в президенты Собчак и Надеждина партию «Гражданская инициатива»

Выдвигавшая Ксению Собчак и Бориса Надеждина в президенты партия «Гражданская инициатива» ликвидирована. Решение принял Верховный суд по иску Минюста.





Ведомство заявило, что политическое объединение не соблюдает законодательство, согласно которому партия должна выдвигать кандидатов и добиваться их регистрации на президентских, думских, губернаторских и местных выборах. Если партия в течение семи лет подряд не участвует в выборах, она подлежит ликвидации.





«Гражданская инициатива» зарегистрирована в 2013 году. Ее последняя крупная предвыборная кампания прошла в 2018-м. Тогда партия выдвинула в президенты Ксению Собчак. Журналистка набрала 1,68% голосов (четвертое место из восьми).





На выборах 2024-го партия выдвинула кандидатом Бориса Надеждина. Экс-депутата Госдумы не допустили из-за высокого процента брака в подписях, собранных за его выдвижение.





За последние семь лет «Гражданской инициативе» удалось выдвинуть и зарегистрировать своего кандидата только на выборах в Заксобрание Приморского края. Минюст указал, что по закону такую работу партии было необходимо проделать в не менее чем 20% субъектов страны.